Wie heeft kerkuil Kruimel gezien? Valentijn Dumoulein

07 januari 2020

18u21 11 Izegem Caitlin Vanneste van Anipaw Petcare is op zoek naar haar vermiste kerkuil Kruimel. Die is dit weekend uit haar verblijf in de Heilig-Hartstraat verdwenen. Wie iets gezien heeft, kan haar contacteren.

“Kruimel is een bange kerkuil, dus benader haar niet zelf”, zegt Caitlin. “Het gaat om een witte kerkuil met zwarte spikkels op de borst en veel grijs op de rug. De uil is geringd en heeft schoentjes aan. Iemand heeft Kruimel maandagavond aan de Zuidkaai gespot, maar toen wij aankwamen was ze al weg. Later op de avond is ze nog gezien aan Holvoet op de grens van Ingelmunster en Harelbeke.”

Wie de uil gezien heeft, kan contact opnemen op 0498/97.43.18 of 0495/57.78.73.