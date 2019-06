Werkstraffen voor duo dat fruitautomaten openbrak en prijzen van cyclocrosswedstrijd stal Lieven Samyn

03 juni 2019

13u45 0 Izegem Twee twintigers uit Izegem moeten een werkstraf van respectievelijk 100 en 165 uur uitvoeren omdat ze in Izegem, Ardooie, Meulebeke en Ardooie tien fruit- en aardappelautomaten hadden opengebroken. Ze roofden op de Kluisberg ook alle prijzen van een cyclocrosswedstrijd mee. Aan de gedupeerden moeten ze 28.000 euro schadevergoeding betalen.

Geld- en psychische problemen bij de ene, relationele en psychische problemen bij de andere. Dat waren de redenen die Joeri G. (24) en Kenny D. (21) uit Izegem aanvoerden als reden voor de diefstallen. Ze braken tien fruit- en aardappelautomaten open voor het kleingeld. Hun rooftocht stopte toen ze betrapt werden door een voorbijrijdende fietser. Waarom ze in de toren op de Kluisberg terecht kwamen, bleef tijdens het proces onduidelijk. Ze bekenden wel dat ze er op 7 oktober 2017 binnendrongen en met driehonderd spinners, honderd sleutelhangers, dertig flessen wijn, vijftig portefeuilles, fietskledij en een dure mountainbike vandoor waren gegaan. “Prijzen voor de vierhonderd deelnemers aan de LRC-cyclocrosswedstrijd die ik op de Kluisberg organiseerde”, legt Luc Vanrokeghem uit Dottenijs uit. “De wedstrijd was op zaterdag, ik stelde de inbraak en diefstallen op donderdag vast. Ik moest in allerijl nog op zoek naar nieuwe prijzen. Ik kon de deelnemende kinderen en jongeren toch niet in de kou laten staan.” Vanrokeghem kreeg een schadevergoeding van drieduizend euro.

Volgens Kenny D. liet hij zich meeslepen door ‘slechte vriend’ Joeri G. Die is geen onbekende voor het gerecht. In 2015 kreeg hij al eens veertig maanden celstraf omdat hij zijn ex-vriendin had proberen te wurgen en met een staaf had geslagen. Hij pleegde de diefstallen en inbraken terwijl hij nog onder voorwaarden van die eerdere straf stond.