Werkneemster Dewaele Vastgoed in Izegem test positief op coronavirus Valentijn Dumoulein

05 maart 2020

21u04 116 Izegem Een werkneemster van Dewaele Vastgoed op Skyline Park in Izegem heeft na een skireis in Italië het coronavirus en zit momenteel thuis in quarantaine. Dat bevestigt zaakvoerder Filip Dewaele. Ze was maandag aanwezig op haar werk en had daar enkel contact met de centrale dienst. Er zijn geen andere besmettingen gemeld. Het bedrijf laat zijn werknemers gezien de situatie de keuze om van thuis uit te werken.

“Het gaat om een medewerkster die zondagavond van skireis uit Italië terugkeerde en die in de nacht van maandag op dinsdag koorts kreeg”, bevestigt zaakvoerder Filip Dewaele. “Dinsdagochtend 3 maart testte ze positief op het coronavirus. Ze dient nu samen met haar gezin twee weken in quarantaine te blijven. Ze heeft maandag enkel contact gehad met collega’s in onze centrale dienst, maar niet met medewerkers of klanten in onze kantoren. Als bedrijf hebben we dit meteen ter harte genomen en contact opgenomen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ze hebben ons deskundig begeleid en opgevolgd en verzekerden ons dat alle nodige maatregelen zijn getroffen.”

Thuiswerken

“We wensen onze collega en haar gezin een spoedig herstel. Zowel onze zieke medewerkster als haar collega’s krijgen alle nodige omkadering en begeleiding, zodat niemand zich nodeloos zorgen moet maken. We hebben de collega’s alvast gevraagd om de komende dagen en weken zeker alert te blijven voor de gekende symptomen, zoals hoesten, niezen en koorts. Op die manier kunnen we iedereen zo goed mogelijk opvolgen. Uiteraard hebben we begrip voor medewerkers die zich de voorbije dagen ongerust voelden. Thuiswerken is in dat opzicht geen probleem. Ook de meetings tussen 4 en 13 maart in het hoofdkantoor hebben we uit voorzorg geannuleerd.

Ook Skyline alert

Dewaele Vastgoed verhuisde eind vorig jaar zijn hoofdkantoor naar Skyline Park in de Ambachtenstraat in Izegem. Ook het vlak ernaast gelegen Skyline Communications laat zijn werknemers de keuze om van thuis uit te werken. “Bedrijven uit Skyline Park hebben de gelegenheid om gemeenschappelijke ruimtes als de refter en fitness te gebruiken, maar er is ons bevestigd dat de persoon in kwestie daar maandag niet geweest is”, aldus Bert Vandenberghe. “Werknemers die van thuis uit werken mogen dat, als ze zich daar comfortabeler bij voelen, al laat de overheid weten dat daar in dit geval eigenlijk niet nodig is.”

De dame is niet uit Izegem afkomstig. “Als er een inwoner besmet is, zou het Agentschap Zorg en Gezondheid me contacteren, maar dat is niet gebeurd”, aldus burgemeester Bert Maertens. Waar ze woont is op dit moment niet bekend.