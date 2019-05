Wereldkeuken centraal in nieuw restaurant World Taste Garden VDI

21 mei 2019

17u34

Bron: VDI 8 Izegem Izegem heeft er vanaf woensdag 22 mei met restaurant Taste Garden in de Kortrijksestraat 276 een nieuw restaurant bij. De familie Zhou serveert er wereldkeuken met Chinese, Japanse en Thaise gerechten, maar ook Europese klassiekers, zoals een varkenshaasje.

De familie baat al elf jaar een gelijkaardig restaurant uit in Brakel. Nu opent de familie in het voormalige Brantano-pand naast Bon’Ap restaurant World Taste Garden. “We waren al langer op zoek naar een geschikt pand met voldoende plaats en een uitstekende ligging”, vertelt Sophie Zhou. “Vlakbij supermarkt Delhaize en de E5-mode en goed zichtbaar vanop de Rijksweg is dat hier zeker het geval. Ons restaurant heeft 370 zitplaatsen. We serveren er Aziatische gerechten, zoals sushi, wok en teppanyaki, maar je zult hier bijvoorbeeld ook frietjes kunnen krijgen. In de week serveren we een lunchmenu voor zeventien euro. ’s Avonds en op zondag kun je hier voor 35 euro à volonté eten van warme en koude voorgerechten, hoofdgerechten en een dessertbuffet. Ook frisdrank, bier, wijnen van de tap en koffie en thee zijn in de prijs inbegrepen.”

Het restaurant heeft ook een kinderhoek, een aparte rookruimte en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Meer info op www.tastegarden.be.