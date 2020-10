Wekelijkse zaterdagmarkt krijgt extra in- en uitgang Valentijn Dumoulein

01 oktober 2020

Vanaf 3 oktober krijgt de wekelijkse zaterdagmarkt in Izegem een extra in- en uitgang. Door de coronamaatregelen is er nog steeds sprake van een vast parcours, maar voortaan zal het dus mogelijk zijn om enkel de Grote Markt of Korenmarkt te bezoeken.

De ingang bevindt zich via de Grote Markt ter hoogte van Vervaecke of bij de Korenmarkt ter hoogte van de Brug- en Ketelstraat. De uitgang via de Grote Markt is ter hoogte van de Brasserie en op de Korenmarkt is dat aan het stadhuis. Wie naar de marktdag komt moet nog steeds zijn of haar handen met alcoholgel ontsmetten, een mondmasker dragen en de looprichting volgen.