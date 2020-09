Wegens succes verlengd: verlaten klooster ook volgend weekend te bezoeken Valentijn Dumoulein

14 september 2020

09u49 0 Izegem Open Monumentendag in Izegem werd een groot succes. “We verwelkomden honderden bezoekers op de verschillende locaties”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA). “De geleide bezoeken aan het klooster de Pélichy waren zo’n succes dat er volgende week nog volgen.”

De bovenbouwscholen van de Prizma-scholengroep zetten samen met het museum Eperon d’Or en De Gilde de deuren open voor bezoekers. “Door de maatregelen konden de mensen niet zomaar deelnemen aan Open Monumentendag, maar was reservatie verplicht. Dat is natuurlijk voor velen een drempel, maar niettemin kijken we terug op een zeer succesvolle dag”, zegt schepen Himpe.

De industriële erfgoedsite Eperon d’Or lokte alleen al meer dan tweehonderd bezoekers. “Niet alleen bezoekers uit West-Vlaanderen, maar ook bezoekers uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en uit het Brusselse kwamen naar het museum.”

Gouden kapel van klooster de Pélichy

Het voorbije weekend konden ook beroeps- en amateurfotografen terecht in het klooster de Pélichy. “De verlaten site met de Gouden kapel spreekt blijkbaar zeer tot de verbeelding. Een absolute voltreffer, waardoor we niet alleen vandaag maar ook volgende week zondag het gebouw openstellen. Ook de geleide bezoeken aan het klooster waren zo’n succes, dat er volgende week ook nog bezoeken zijn. Geen één Open Monumentendag, maar twee. Maar alles is nu al volzet”, besluit schepen Himpe.