Weekendtip: fotozoektocht Bosmolens mag wél nog Valentijn Dumoulein

20 maart 2020

16u38 0 Izegem Er mag dezer dagen door de coronacrisis niet veel meer, maar wandelen of sporten in open lucht mag nog altijd, zolang dat binnen eigen gezinsverband of met niet meer dan twee personen is. Gouverneur Decaluwé besliste vrijdag echter dat alle provinciedomeinen toch dicht moeten. Daarom deze alternatieve tip: doe de fotozoektocht van het wijkcomité op de Bosmolens.

Zowat alle activiteiten zijn afgelast, maar de fotozoektocht mag wel nog doorgaan. De zoektocht kan je te voet of met de fiets doen en kan even voor wat broodnodige ontspanning zorgen. De tocht kan je individueel of in gezinsverband afleggen en is dus niet in strijd met de door de overheid opgelegde maatregelen. Eén euvel evenwel: de tocht start aan kasteel Wallemote en dat is momenteel niet bereikbaar omdat de gouverneur het domein afsloot. Tip: start aan de ingang van het domein en vervolg daar je tocht. Die is elf kilometer lang en loopt naar buurthuis Molenwiek.

Deelnemers kunnen zelf kiezen wanneer ze de tocht doen en die is volledig in open lucht. Deelnameformulieren zijn te koop in krantenzaak Eclips langs de Meensesteenweg op de Bosmolens. De vouchers voor de lokale horecazaken zullen na de coronacrisis gebruikt moeten worden. Antwoordformulieren moeten ten laatste tegen 1 juni binnen zijn.