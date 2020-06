Waterverspilling bij wegenwerken lokt felle reacties uit, maar kan niet anders volgens schepen: “Leiding naar kanaal aanleggen is te omslachtig” Valentijn Dumoulein

03 juni 2020

09u46 0 Izegem Een foto die genomen is bij wegenwerken in de Leo Bekaertlaan in Kachtem lokt online felle reacties uit. Daarop is te zien hoe opgepompt grondwater meteen weer in de riolering verdwijnt. “Onverantwoord in tijden van droogte”, klinkt het op sociale media.

Ook de West-Vlaamse Milieufederatie is niet mals. “Waterverspilling in Izegem. Al weken pompt men het grondwater op voor wegenwerken. Men laat het gewoon in de riool lopen op vijfhonderd meter van het kanaal Roeselare-Ooigem. Wie gaat deze waterrekening betalen, minister Demir?” klinkt het bij hen.

Geen alternatief

Navraag bij schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA) leert dat het gaat om werken voor de heraanleg van de Kachtemse- en Vijfwegenstraat. Volgens haar is er geen alternatief. “De afwatering in het gras laten lopen is geen optie omdat het dan meteen weer in de bodem dringt en dat is net het punt: het grondwater moet er daar uit om werken te kunnen uitvoeren. Ook een bassin plaatsen en het water verdelen onder burgers is niet mogelijk. We kunnen dat water niet recupereren omdat we bij het oppompen door een laag mineraal gaan en dat mee omhoog komt. Het water dat bovenkomt heeft een teveel aan ijzer en kan roest veroorzaken.”

Een leiding leggen tot aan het kanaal dan maar? “Ook dat is te omslachtig en toch nog te ver om deftig te kunnen doen”, vindt de schepen. “Het lijkt waterverspilling, maar in dit geval zijn er geen andere mogelijkheden. Zijn die er wel, dan stippen we dat altijd aan in de voorwaarden bij een toegekende vergunning.”

Deze week riep Brugs burgemeester Dirk De Fauw aannemers van bouw- en wegenwerken nog op om opgepompt grondwater niet zomaar in de riolering te lozen. Daar zouden ze het water gebruiken om het peil van de reien op te krikken en parken en bloemperken te besproeien.