Wat drankjes op het werk: met 2,5 pro mille naar huis VHS

20 september 2019

16u49 0 Izegem I.V., een vrouw van 40 uit Izegem, heeft van de politierechter een rijverbod van 45 dagen gekregen en een boete van 1.760 euro gekregen omdat ze vorig jaar in dronken toestand een ongeval veroorzaakte. Dat gebeurde nadat ze met collega’s op het werk uitzonderlijk enkele drankjes had genuttigd.

Normaal gezien drinkt V. nooit op het werk maar voor één keer maakte ze een uitzondering. Toen de vrouw uiteindelijk huiswaarts reed - ze woont in de buurt - botste ze pardoes tegen een andere wagen die op zijn beurt tegen de gevel van een woning terechtkwam. Ze moest een ademtest afleggen en die wees uit dat ze maar liefst 2,5 pro mille alcohol in het bloed had. V. moest dan ook onmiddellijk haar rijbewijs inleveren voor een periode van 15 dagen.

Nog drie jaar afbetalen

Volgens haar advocaat betaalt V. elke maand nog 330 euro af voor haar verongelukte wagen. “In totaal zal ze drie jaar lang nog moeten betalen voor iets wat ze niet meer heeft”, wist haar advocaat. “Gelukkig heeft ze nu een bedrijfswagen.” De rechter veroordeelde de vrouw niet alleen tot het rijverbod maar ook tot een fikse boete. Hoewel hij daar de mogelijkheid toe had, legde de rechter geen alcoholslot op.