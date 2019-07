Warmste dag van het jaar is ook de drukste in openluchtzwembad De Krekel Valentijn Dumoulein

25 juli 2019

17u50

Bron: Valentijn Dumoulein 3 Izegem Het kwik duidde donderdag 39 graden aan in Izegem en dus zocht de massa verkoeling in openluchtzwembad De Krekel. Dat kende tot nu toe zijn drukste dag van het jaar, met 2.031 bezoekers. Een mooi cijfer, al valt het op dat er in juli een pak minder bezoekers dan de dezelfde periode in voorbije jaren present tekenden.

Deze week deed het zwembad alvast gouden zaken. Dinsdag kwamen er 1.044 mensen plonzen, woensdag waren er dat al 1.418 en donderdag waren er in totaal 2.031 mensen die een toegangsticket hadden gekocht. “Een aantal waar we zeker tevreden mee zijn en dat tegelijk terug wat hoop geeft, want de eerste drie weken van juli lag de opkomst beduidend lager”, zegt Francis Kerckhof van de sportdienst.

Tienduizend zwemmers

2 juli was nog een ‘topdag’ met 653 bezoekers, maar de overige dagen waren er telkens minder zwemmers, met een dieptepunt op zondag 14 juli, toen amper 70 mensen kwamen zwemmen. In totaal kwamen er in juli al iets meer dan tienduizend zwemmers langs. Vorig jaar waren er dat in dezelfde maand 23.350. Met nog een kleine week te gaan ziet het er naar uit dat dit aantal niet gehaald wordt. Het absolute record dateert van 2013. Toen kwamen 28.742 mensen langs.

“Het weer heeft ons nochtans niet in de steek gelaten”, zegt Stijn Werbrouck van de sportdienst. “Het heeft weinig tot niet geregend. Het was wel af en toe bewolkt, maar echt koud was het nooit. Uiteraard helpt het als we een hittegolf zoals nu hebben, want dan merken dat we volk tot ver buiten de regio op bezoek krijgen. Ons zwembad is dan ook meer en meer een trekpleister aan het worden voor bezoekers die van verder komen.”

Volk buiten de regio

Een steekproef in het zwembad wijst dat alvast uit. We spreken heel wat bezoekers, maar vinden er weinig tot geen die uit Izegem of omstreken afkomstig zijn. Evi Descamps is met haar man Ralph Huylebroeck en dochters Alice (2) en Telma (5) vanuit Oostvleteren naar Izegem afgezakt. “We zijn woensdag al naar zee geweest en hadden zin in iets anders, maar toch verfrissend”, zeggen ze. “Het geeft niet dat we daarvoor even in de wagen moeten zitten, zolang we met dit weer maar een frisse plons kunnen wagen. Ook de drukte deert ons niet, in het kinderbadje valt het nog mee.”

Hogere ticketprijs

Shirley Vanoutrive, zoontje Mats en dochter Lore uit Harelbeke kozen voor een strategische locatie op de overvolle ligweide. “We zouden in provinciedomein De Gavers kunnen gaan zwemmen, maar daar is het wellicht nog drukker dan hier”, zegt Shirley. “Daarom komen we graag naar hier.” Voor niet-Izegemnaars kost een ticketje 10 in plaats van 6 euro, maar dat deert hen niet. “Voor die paar keer jaar dat het zo warm is en we een frisse duik willen wagen, hebben we dat er voor over”, zeggen ze.

Overlast ingeperkt

Vorig jaar had het zwembad nog af te rekenen met overlast van voornamelijk Noord-Franse jongeren. Dit jaar is het er opvallend rustiger. Er kwam camerabewaking bij en twee security-agenten controleren aan de ingang rugzakken. “Vorig jaar betrapten we veel mensen met drugs op de ligweide en dat was toch problematisch, zeker als je weet dat er daar veel kinderen zitten”, zegt Stijn Werbrouck. “De maatregelen nu hebben hun vruchten afgeworpen en er is ook een strengere dresscode. Zo zijn lange shorts met zakken niet langer toegelaten. Nu kunnen mensen hier in alle rust komen zwemmen. Af en toe is er nog wel eens een klein incident, maar dan komt de security vlug tussen en de politie komt op warme dagen een extra oogje in het zeil houden.”

Of de mensen door de extra maatregelen of te hoge ticketprijzen afgeschrikt zijn, durven ze bij de sportdienst niet zeggen. “Al dringt er zich na het seizoen wel een evaluatie op”, beseffen ze.