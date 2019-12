Wanneer Jeroen Meus of An Lemmens je sokken ter hand nemen... dan word je warme actie een succes: “Dankzij al die BV's is de opbrengst een bedrag met vijf cijfers” Valentijn Dumoulein

17 december 2019

09u55 7 Izegem Met de start van De Warmste Week loopt ook de actie ALS Socks for Life van Ellen Wyns ten einde. Zij verkocht acht maanden lang sokken met een eigen ontworpen print ten voordele van A Cure For ALS en het onderzoek naar de spierziekte. Dat deed ze om haar goede vriend en ALS-patiënt Wannes Boudrez (37) te steunen. Ook BV’s als An Lemmens, Simon Mignolet en Flip Kowlier steunden de actie. De opbrengst maakt Ellen pas op 23 december bekend, maar nu al staat vast dat het een succes is.

Wannes was amper 37 toen hij vorig jaar te horen kreeg dat hij aan de ongeneeslijke spierziekte ALS lijdt. De leraar en vader van twee kinderen moest halftijds beginnen werken en ook thuis waren er aanpassingen nodig om het hem zo comfortabel mogelijk te maken. Gelukkig kan hij rekenen op de steun van goede vriendin Ellen Wyns, die een sokkenverkoop opstartte om het onderzoek naar ALS vooruit te helpen. In februari volgt ook nog een benefiet.

Filmfestival

De actie loopt nog tot en met maandag 23 december, maar op woensdag 18 december zijn Wannes en Ellen al te gast op de Warmathon in Kortrijk, waar ze aan radiozender MNM een interview zullen geven. “Het is dan ook een hele rit geweest”, blikt Ellen terug. “We hebben verschillende Bekende Vlamingen mee aan boord gekregen en dat doet toch deugd. Zo kwam ik op het Filmfestival van Oostende in contact met Jeroen Meus. Hij wilde met plezier met de sokken poseren, hij is zelf ambassadeur van de ALS-liga.”

Ruchtbaarheid

Naarmate de actie vorderde, kon Ellen steeds meer BV’s strikken. “An Lemmens en Flip Kowlier heb ik via Instagram benaderd en zij zagen het meteen zitten om een selfie te nemen met de sokken. Ook Club Brugge-doelman Simon Mignolet hebben we zo kunnen strikken, net als tv-maker Tom Lenaerts en comedian Bart Cannaerts. We konden daarbij ook op anderen rekenen. Een vriend moest op een dag een levering doen vlakbij waar de opnames voor Gert Late Night gebeuren en kon zo Tourist LeMC overhalen om met de sokken te poseren. Zelf ben ik tijdens het Weekend van de Klant in Roeselare Thuis-actrices Marleen Merckx (Simonneke) en Leah Thys (Marianne) tegen het lijf gelopen en ook zij wilden meewerken. Het heeft zeker meer ruchtbaarheid aan de actie gegeven, dus we zijn daar enorm blij mee.”

Bedrag met vijf cijfers

Hoeveel sokken er verkocht zijn en wat dat allemaal heeft opgebracht, wil Ellen pas op 23 december tijdens De Warmste Week in Kortrijk bekendmaken. “Maar het gaat om een bedrag met vijf cijfers”, glundert ze. “Alle grote maten van sokken zijn uitverkocht, we hebben alleen nog wat kleine maatjes over. Ik haal straks de overtollige voorraad die in de winkels ligt op en we gaan die dit weekend op de kerstmarkt in Rumbeke proberen te verkopen.

Benefiet

Op 15 februari staat er ook nog een benefiet voor Wannes gepland onder de noemer ‘Wat ALS liefde spreekt’. Meer info op de gelijknamige FB-pagina. “Nu al staat vast dat deze actie een succes is en we hopen straks hetzelfde te kunnen zeggen van de benefiet”, besluit Ellen.