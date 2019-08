Wandelpad afgesloten door afgeknakte boom LSI

16 augustus 2019

15u06

Bron: LSI 0 Izegem Het wandel- en fietspad Wandel langs de Mandel langs het kanaal in Emelgem is vrijdagnamiddag plaatselijk afgesloten op bevel van de brandweer.

Een buurtbewoner had de hulpdiensten verwittigd dat een dikke tak van een wilg langs het pad afgekraakt was, in de buurt van het voormalige klooster in Emelgem. De tak kwam op een andere boom terecht waardoor die niet volledig naar beneden viel, maar dreigend over het wandelpad bleef hangen. Het pad blijft afgesloten tot de groendienst de tak heeft doorgezaagd en verwijderd.