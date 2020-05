Vuilniszak vat vuur in keuken: rijwoning tijdelijk onbewoonbaar VHS

15 mei 2020

19u13 6 Izegem In een rijwoning in de Camiel Ameyestraat in Izegem brak vrijdag brand uit. In een vuilniszak was iets aan het smeulen. De brandschade bleef beperkt, maar door rook en roet is het huis voorlopig onbewoonbaar.

Buren sloegen rond 14 uur alarm toen ze merkten dat er rook ontsnapte uit de rijwoning naast hen. Daar was op dat moment niemand thuis. De brandweer moest de voordeur forceren om binnen te raken. De vuurhaard werd snel gevonden. In de keuken had een vuilniszak vuur gevat. De brand veroorzaakte beperkte schade in de keuken. Toch is het huis, waar een alleenstaande man woont, tijdelijk onbewoonbaar door rook en roet.