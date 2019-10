VTI-leerlingen maken ‘frietkot’ voor pop-upproject Valentijn Dumoulein

28 oktober 2019

15u50 0 Izegem In november palmt het project ‘Groenten in de vitrine’ verschillende etalages van leegstaande handelszaken in Izegem en Roeselare in. Ook de leerlingen van Prizma Campus VTI dragen daar hun steentje toe bij met het maken van houten constructies.

‘Groenten in de vitrine’ is een project van erfgoedcel TERF dat mensen wil tonen dat de dagelijkse portie groenten en aardappelen op je bord grotendeels uit onze regio komt. De regio Midwest is immers dé groententuin van Europa. De omvang en het belang van de achterliggende voedingssector wil TERF nu beter bekend maken bij het grote publiek. Dat gebeurt aan de hand van een pop-up-tour waar TERF binnenkort alles over bekendmaakt.

Op vraag van TERF gingen ook de leerlingen van Prizma Campus VTI met het project aan de slag. “Onder leiding van leerkrachten Bart Debaes en Jeroen Demeyere en technisch afdelingsverantwoordelijke Jurgen Couckhuyt maakten de leerlingen van het 5de en 6de jaar Houtbewerking de houtconstructies voor de aankleding van de pop-up-tour”, vertelt directeur Jan Verbeke. “Zo hebben ze onder andere hard gewerkt aan een ‘frietkot’-opstelling. Alle constructies zijn te ontdekken tijdens de tour op 16, 17 en 23 november in Izegem en Roeselare.