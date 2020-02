Vrouwelijke raadsleden schenken cheque aan voedselbank De Stamper Valentijn Dumoulein

27 februari 2020

10u04 0 Izegem De voorbije jaren hielden ze telkens een snoepverkoop voor het goede doel, maar dit keer mochten de kilootjes er af in plaats van er bij en kwamen de vrouwelijke gemeenteraadsleden met een workshop dans op de proppen.

Het was alweer twee jaar geleden dat de actie plaatsvond. In 2018 was dat niet het geval omwille van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarbij horende sperperiode. De workshop dans vond plaats in het JOC. Uiteindelijk kwamen er heel wat mensen mee dansen en dat leverde een cheque van 700 euro voor voedselbank De Stamper op. Die kan daar voor tien dagen lang voedsel mee uitdelen. Eind dit jaar volgt een nieuwe actie.