Vrouwelijke leerkracht dient klacht in tegen 17-jarige leerling voor vermeende seksuele relatie AHK

03 oktober 2019

14u40 30 Izegem Een vrouwelijke leerkracht van de middelbare school Prizma Campus idP heeft een klacht ingediend tegen een 17-jarige leerling. Hij had in geuren en kleuren op school en aan de directie verteld dat hij een seksuele relatie had met haar. De leerkracht diende een klacht in wegens laster en eerroof.

In de school Prizma Campus idP in Izegem barstte onlangs een bom. Een 17-jarige leerling vertelde dat hij een seksuele relatie had met een vrouwelijke leerkracht op school. “We hebben daarna beide partijen gehoord en de leerkracht ontkent formeel”, zegt de voorzitter van het schoolbestuur. “Om de gemoederen te bedaren hebben we de betrokken leerkracht op ziekteverlof gestuurd. In samenspraak met de ouders van de berokken leerling gaat hij ook op zoek naar een andere school en loopt hier op dit moment geen school meer.”

In navolging van het incident heeft de leerkracht een klacht ingediend tegen de leerling wegens laster en eerroof, dat bevestigt het parket. Van een mogelijke seksuele relatie tussen de minderjarige leerling en de leerkracht is het parket niet op de hoogte. Ze onderzoeken nu enkel de klacht wegens laster en eerroof, tegen de leerkracht loopt op dit moment dus geen onderzoek.