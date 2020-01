Vrouw weigert ademtest en bloedproef en krijgt maand rijverbod VHS

20 januari 2020

18u25 0 Izegem Een 48-jarige vrouw uit Izegem heeft van de politierechter een rijverbod van een maand gekregen nadat ze het op een avond te bont maakte aan een café. De vrouw ging door het lint toen haar twee ex-partners elkaar in de haren vlogen.

H. was die avond het onderwerp van een discussie tussen haar twee exen in een café in de Dweersstraat in Izegem. Op een bepaald moment ging de vrouw weg, maar even later kwam ze terug. Volgens het openbaar ministerie reed ze door de Dweersstraat in de verboden rijrichting, op het voetpad bovendien, en deed ze alsof ze het café zou binnenrijden. Toen de politie ter plaatse kwam, weigerde H. te blazen en ze wilde ook geen bloedproef laten afnemen. Ze was agressief en sloeg zelfs een van de inspecteurs. Ze stelde zich naar eigen zeggen zo op omdat ze vond dat ook zij slachtoffer was in wat er gebeurd was. De politie stelde ook vast dat de keuring van haar wagen was verlopen.

Verschil in verklaringen

De rechter sprak de vrouw vrij voor intoxicatie omdat het verslag van de dokter de vaststellingen van de politie tegensprak. De agenten schreven dat de vrouw duidelijk dronken was, maar volgens de dokter was daar geen sprake van. H. werd wel veroordeeld voor het weigeren van een bloedproef en de ademtest. De vrouw kreeg een rijverbod van een maand en een boete van 1.120 euro.