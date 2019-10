Vrouw knalt onder invloed tegen geparkeerde wagens LSI

12 oktober 2019

10u10

Bron: LSI 10 Izegem In de Kortrijksestraat in Izegem is een 54-jarige vrouw uit Izegem zaterdagochtend met haar wagen tegen twee geparkeerde auto's geknald. Ze raakte niet gewond, maar moest haar rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren omdat ze te veel gedronken had.

Ze knalde rond 5.30 uur met haar Renault Clio tegen een geparkeerde Ford en BMW. De wagen van de vrouw kwam in het midden van de weg tot stilstand. Die was zo zwaar beschadigd dat die getakeld moest worden. De Kortrijksestraat was een tijdje afgesloten.