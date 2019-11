Vrouw knalt met bestelwagen tegen tankstation door remprobleem LSI

22 november 2019

18u08

Bron: LSI 2 Izegem In Izegem is vrijdagavond een automobiliste met haar bestelwagen tegen een pomp van tankstation Lukoil gereden. Gevaar voor explosie was er niet. De brandweer ruimde een lek op.

Rond 17 uur wou de vrouw de bestelwagen van haar partner, die aan de overkant verbouwingen uitvoert, vol tanken. Ze reed het terrein van het tankstation van Lukoil aan de rotonde van de Lodewijk de Raetlaan en de centrumbrug op, maar toen ze wou remmen, bleken de remmen niet te werken. Tegen lage snelheid botste ze tegen de pomp met Adblue. Dat is een biologisch afbreekbare vloeistof op basis van water en ureum. Sommige dieselmotoren hebben dat nodig. Door het op een gecontroleerde manier in het uitlaatsysteem te injecteren, komt ammoniak vrij. Zo ontstaat een chemische reactie en worden stikstofoxiden omgezet in stikstof en water. De gedoseerde inspuiting van Adblue werkt die stikstofoxiden weg.

Door de klap sloeg de pomp lek. De brandweer snelde ter plaatse om de hoofdkraan af te sluiten en de vloeistof op te ruimen. De andere pompen van het tankstation bleven onaangeroerd.