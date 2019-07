Vrijwilligers krijgen glaasje voor Dag van de Monitor VDI

29 juli 2019

De speelpleinwerking loopt in Izegem als een trein en om de vele vrijwilligers te bedanken die dag in dag uit de kinderen een leuke tijd bezorgden, organiseerde de jeugddienst recent een drink voor hen. Dat gebeurde in het kader van Dag van de Monitor. “Voor ons een uitstekende gelegenheid om onze vrijwilligers eens in de bloemetjes te zetten”, vertelt Kenny Rogiers. “Ze zetten zich altijd honderd procent in voor onze jeugd en dus was het onze beurt om hen eens te verwennen. “