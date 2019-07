Vrienden zamelen geld in voor aannemer die levenswerk in vlammen ziet opgaan Hans Verbeke

02 juli 2019

18u43 14 Izegem Christophe Vanderplancke en zijn echtgenote Francine Verbeke uit Zonnebeke hebben samen met enkele vrienden een crowdfunding opgezet voor Laurenzo Maertens. De aannemer uit Izegem moest vorige week toezien hoe zijn levenswerk in vlammen opging. “Laurenzo zou voor ons hetzelfde doen, mochten wij zo in de penarie zitten”, zegt Christophe.

Een brand legde midden vorige week in de Oekensestraat in Izegem een loods in de as. Laurenzo Maertens, zaakvoerder van Renovatieteam Maertens, huurt die om er zijn materiaal te stockeren en voertuigen te stallen. Het vuur ontstond door kortsluiting aan de motor van een vrachtwagen. De brand breidde zich razendsnel uit. “Laurenzo verloor alles”, zegt Christophe Vanderplancke uit Zonnebeke. Hij is een van de beste vrienden van de aannemer. “Ook zijn twee medewerkers zijn technisch werkloos.”

Wachten op verzekeringsgeld

In de dagen na de brand zag Laurenzo het niet meer zitten. “Begrijpelijk”, vindt Christophe. “Maar we hebben hem proberen te overtuigen dat er wel nog een toekomst is voor zijn zaak en dat we alles zouden doen om hem te helpen.” Het bedrijf van Laurenzo is tijdelijk op non-actief gezet. “Het is wachten tot de verzekeringsmaatschappij met geld over de brug komt, maar Laurenzo kreeg al te horen dat zoiets enkele maanden kan duren. Zo lang kan hij niet wachten. Laurenzo heeft er altijd een erezaak van gemaakt om zijn klanten zo goed mogelijk te bedienen en dat wil hij nu weer doen. Alleen is daar geld voor nodig. Daarom hebben we besloten een crowdfunding op te starten.”

Laurenzo is zelf geen vragende partij voor de geldinzamelactie. “Hij zit er zelfs wat mee verveeld”, weet Christophe. “Maar dat is nergens voor nodig. Wij doen gewoon wat hij ook zou doen, mochten wij zo in de penarie zitten. Toen ik een tijdje geleden mijn bestelwagen verloor na een ongeval stond hij ook aan mijn deur. Met zijn bestelwagen, die ik zonder problemen mocht gebruiken. We hopen dat veel mensen hem nu ook een steuntje willen geven.”

Doneren kan op www.doneeractie.nl/heropstarten-bedrijf-na-zware-brand/-36750?fbclid=IwAR2AiMby732kH5EtxEe9ift2fgl6rgePXyzkmWCBmJpj4lv3RBzEG6kO4nE.