Voorwaardelijke celstraffen en effectieve boetes voor dieven in Colruyt LSI

10 juni 2020

12u11

Bron: LSI 0 Izegem Drie Litouwse dieven uit Ingelmunster zijn door de correctionele rechtbank in Kortrijk tot voorwaardelijke celstraffen van 3 tot 7 maanden veroordeeld voor een reeks diefstallen van tabak in vestigingen van warenhuisketen Colruyt in Roeselare en vooral in Izegem.

Eind februari was een winkeldetective zelf aan het winkelen in het warenhuis toen hij plots twee verdachten herkende. Ze waren met een witte bestelwagen op pad die eerder al bij diefstallen gezien was. De detective hield een oogje in het zeil en zag dat ze fardes tabak onder hun jas verstopten. Verder onderzoek maakte duidelijk dat ze inderdaad aan 7 diefstallen in 1 maand tijd gelinkt konden worden. Na confrontatie met camerabeelden bekenden ze. “We roken zelf maar soms verkochten we de tabak ook om dan drugs te kunnen kopen”, vertelde één van hen eerlijk. Zijn vrouw ontkende wel dat ze van de diefstallen op de hoogte was. Ze wachtte telkens in de witte bestelwagen. Voor een diefstal in Roeselare werd ze vrijgesproken, maar voor een andere in Izegem werd ze wel degelijk veroordeeld.