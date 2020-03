Voorwaardelijke celstraf voor inbreker die naakt wegvluchtte voor politie Alexander Haezebrouck

17 maart 2020

Een inbreker uit Ingelmunster is veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel voor een inbraak in de Roeselaarsestraat in Izegem. Toen de politie hem wou arresteren, liep de man poedelnaakt weg.

De dertiger uit Ingelmunster drong op 15 september 2019 binnen in een woning in de Roeselaarsestraat in Izegem en ging er met 1.150 euro vandoor. Niet veel later verwittigde een bewoner van de Roeselaarsestraat de politie omdat hij een naakte man in zijn tuin zag lopen. Toen de agenten aankwamen, zette de naakte man het meteen op een lopen. Ze vonden de man terug in een garage terwijl hij kledij aan het aantrekken was. De inbreker was naar eigen zeggen in een vijver gevallen waardoor hij doorweekt was. In de zakken van de man vond de politie het gestolen geld terug. Volgens zijn advocaat verkeerde de man op dat moment in een psychose door zijn drugs- en alcoholprobleem. Naast de celstraf moet ook een effectieve boete van vierhonderd euro betalen.