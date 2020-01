Voorwaardelijke celstraf voor dakloze tiener na afpersing aan Sint-Tillokerk LSI

08 januari 2020

16u19

Bron: LSI 0 Izegem Een dakloze tiener uit Deerlijk moet zijn celstraf van één jaar niet uitzitten als hij zich de komende vier jaar aan enkele voorwaarden houdt. Dat besliste de rechter in Kortrijk woensdag. De jongen stond voor de rechtbank terecht omdat hij aan de Sint-Tillokerk in Izegem samen met drie minderjarigen een 16-jarige jongen probeerde af te persen.

Het had iets ontroerends en ontwapenends tegelijk. Adiel H. (19) probeerde zichzelf voor de rechtbank in Kortrijk te verdedigen voor de afpersingspoging en poging diefstal met geweld. Op 18 oktober 2019 was hij samen met drie minderjarigen rond de Sint-Tillokerk in het centrum van Izegem aanwezig. Ze vroegen een 16-jarige jongeman om geld en toen hij het niet wou geven, dienden ze hem een pak slaag toe en probeerden nog zijn rugzak te stelen. Passanten konden dat verhinderen. “Ik ben al sinds mijn zestiende weg van huis en woon hier en daar bij vrienden”, legde Adiel H. zijn situatie uit. “Ik leef van een ziekte-uitkering van 300 euro per maand. Daar ben ik tevreden mee maar toch hoop ik dat het OCMW me binnenkort kan helpen. Ik had die avond te veel gedronken en weet niets meer. Ik ben een vriendelijke jongen.” H. liep al enkele veroordelingen voor de jeugdrechtbank op. Hij moet zich nu aan de opgelegde voorwaarden houden als hij uit de cel wil blijven.