Voorwaardelijke celstraf en begeleiding voor drugsverslaafd koppel na diefstallenreeks LSI

27 november 2019

12u08

Bron: LSI 0 Izegem Hun drugsverslaving dreef een koppeltje uit Izegem tot een reeks winkel-, fiets- en handtasdiefstallen. Gestolen fietsen of gsm’s ruilden ze voor drugs. De rechter gaf hen voorwaardelijke celstraffen van 7 tot 22 maanden en boetes van 400 tot 800 euro. Als ze uit de cel willen blijven, moeten ze zich 4 jaar lang aan begeleidende maatregelen houden.

Op 18 mei konden C.D. (27) en U.S. (29) uit Izegem op heterdaad betrapt worden bij de diefstal van een fiets. De eigenares merkte door het raam van haar woning op dat de vrouw op de uitkijk stond terwijl C.D. met een zware kniptang het slot van de fiets van haar zoon probeerde door te knippen. Toen het slachtoffer hen aansprak, gingen ze er zonder buit vandoor. Vlakbij verdween er wel werkmateriaal. Bij een huiszoeking bij het koppeltje vond de politie ook fietsonderdelen en papieren die verwezen naar de diefstal van een elektrische fiets op 17 mei in Izegem. De fiets zelf stond al bij een drugsdealer in Kuurne. De betrapping op heterdaad was het voorlopige eindpunt van een hele reeks diefstallen waar het koppel zich moet voor verantwoorden. Vaak hadden ze het op fietsen gemunt, aan De Leest of het zwembad in Izegem. Op 13 oktober 2018 beroofde C.D. in Kuurne op zijn fiets ook een bejaarde dame met een rollator van haar handtas. Twee dagen eerder was een ander bejaard vrouwtje op een identieke manier overvallen. C.D. gaf één overval toe. De gestolen gsm van het slachtoffer vond de politie bij een drugsdealer van C.D. in Kortrijk terug. Het telefoontoestel bleek in pand gegeven in ruil voor twee bolletjes cocaïne. Beiden laten zich ondertussen al voor hun drugsverslaving behandelen. “Al bijna een jaar zijn we uit het drugsmilieu verdwenen”, aldus nog de vrouw. De rechter hield daar rekening mee.