Voorverkoopdag voor nieuw cultuurseizoen De Leest gaat volledig digitaal Valentijn Dumoulein

15 mei 2020

16u41 1 Izegem Door de coronacrisis kan cultuurhuis De Leest geen fysieke voorverkoopdag voor het nieuwe seizoen houden. Dat start in september. Morgen is er wel voor het eerst een digitale voorverkoop.

De voorverkoopdag van zaterdag 16 mei wordt voor het eerst online georganiseerd. Heb je extra hulp nodig bij het online reserveren of het aanmaken van een account, dan kun je op weekdagen bellen op 051/33.76.10. “Op de voorverkoopdag zelf doen we dit op het tijdelijke nummer 051/33.76.20 tussen 9 en 13 uur”, zeggen cultuurconsulent Geerwin Vandekerckhove en programmator Rik Bruwier. “Het zijn voor iedereen vreemde tijden en we weten niet wat ons nog allemaal te wachten staat. Toch hebben wij niet stilgezeten, we zijn positief blijven denken en hebben geprobeerd om voor jullie opnieuw een gevarieerd najaarsprogramma samen te stellen. Mochten wij genoodzaakt zijn het publiek voor bepaalde voorstellingen te beperken, betalen we uiteraard de tickets terug. Mocht dit het geval zijn, hanteren we uiteraard het principe: wie eerst tickets kocht, krijgt voorrang. Maar laten we ervan uitgaan dat we binnenkort weer allemaal samen kunnen genieten van heel wat wonderlijke voorstellingen en concerten.”

Meer info en het programma vind je op www.deleest.be.