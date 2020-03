Voormalige zaakvoerder Miblo thuis onverwacht overleden VHS

25 maart 2020

17u54 6 Izegem In zijn woning langs de Burgemeester Vandenbogaerdelaan in Izegem is afgelopen zondag Filip Blomme overleden. Hij was 68. De zaakvoerder op rust van het gekende warenhuis Miblo overleed in zijn slaap.

Filip Blomme is een gekend gezicht in Izegem. Liefst 28 jaar lang baatte hij met zijn echtgenote Marleen Bossu (67) in de Marktstraat het warenhuis Miblo uit. Dat werd destijds, in 1962, uit de grond gestampt door Michel Blomme, de vader van Filip. Halfweg 2008 hield het echtpaar er mee op, tot spijt van vele tientallen klanten. Sindsdien genoot het koppel van een welverdiend pensioen, samen met hun twee kinderen en zes kleinkinderen. Omwille van de coronamaatrdegelen vindt de uitvaart plaats in familiekring.