Voormalige drukkerij Strobbe een dag exclusief open voor fotografen

Valentijn Dumoulein

27 juni 2019

10u23

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De stad stelt in september de verlaten drukkerij Strobbe eenmalig exclusief open voor fotografen. Het is al de derde keer dat het initiatief plaats vindt. De voorbije jaren konden fotografen al kiekjes nemen in kasteel Wolvenhof en de Paterskerk.

Op zondag 8 september is het zover. “Na contact met de familie Strobbe was er al snel een akkoord om mee te werken aan het initiatief”, verduidelijkt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “We organiseren het initiatief opnieuw doelbewust op Open Monumentendag.”Fotografen moeten zich eerst registererne. Drukkerij Strobbe zal van 10 tot 18 uur open zijn en er kunnen tien fotografen per uur in het gebouw”, aldus Himpe. “Deze keer kunnen we meer fotografen per uur toelaten omdat de site veel groter is dan de gebouwen die de voorbije twee jaar ter beschikking gesteld werden.”

Vanaf 15 juli kan via een link op de website van Eperon d’Or ingeschreven worden. “Het zijn ook enkel fotografen die toegelaten worden en de bedoeling is dat het gebouw in de kijker gezet wordt. Er is dus geen sprake van fotoshoots met personen. Ook de buitenomgeving van de drukkerij zal kunnen gefotografeerd worden”, besluit schepen Himpe.

127 jaar geschiedenis

Drukkerij Strobbe werd in 1890 opgericht door de broers Aloïs, Cyriel en Henri Strobbe en was eerst in de Brugstraat gevestigd, maar 127 jaar na de start, viel definitief het doek over de activiteiten van het familiebedrijf in Izegem. Sinds 2014 waren de drukkerijactiviteiten al stopgezet in Izegem en twee jaar later werden ook de hoofdzetel en de magazijnen verhuisd. De gebouwen van drukkerij Strobbe krijgen binnenkort een nieuwe bestemming. Er komt een geïntegreerde Kunstacademie en bibliotheek en ook het historisch stadsarchief en de heemkundige kring zullen er onderdak krijgen.