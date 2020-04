Voormalig textielondernemer Jan Wydooghe (84) bezweken aan corona VHS

06 april 2020

16u26 0

In de Sint-Jozefskliniek van Izegem is vrijdag Jan Wydooghe, voormalig medezaakvoerder van Tricotagewerk Wydooghe, overleden. Hij overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Jan Wydooghe was gehuwd met Lutgart Vantyghem. Het echtpaar kreeg twee kinderen maar moest in 2012 zoon Emmanuel (46) afgeven. De man, die in Parijs woonde en werkte, overleed daar plots aan een medisch falen. Dochter Annick woont in de Verenigde Staten. De afscheidsplechtigheid zal op een latere datum plaatsvinden in de aula van uitvaartverzorger Snoeck in Izegem.