Voormalig schepen Wilfried Vandevoorde overleden CDR

16 mei 2020

18u15 0

Voormalig schepen Wilfried Vandevoorde is afgelopen donderdag 14 mei overleden. Hij was 88 jaar. Vandevoorde werkte bij het ACV en was secretaris van de ‘Christelijke Centrale Hout & Bouw, afdeling Roeselare-Izegem. Hij was bovendien nationaal ere voorzitter van de Vriendenkring Hout en Bouw. Wilfried was ook politiek actief voor de CVP. Hij zetelde in de gemeenteraad van 1971 tot 1983 en was van 1974 tot 1977 schepen van sport, derde leeftijd en feestelijkheden. Ook was hij voorzitter van de Izegemse Bouwmaatschappij. Op sportief vlak liet hij zich gelden als lid van ‘Mandel Atletiekclub’ en als vinkenliefhebber. Wilfried was gehuwd met Godelieve Desmet die in 2015 overleed. Samen hadden ze drie zonen.

Wilfried werd een maand terug opgenomen in de Sint-Jozefskliniek met een longontsteking. Hij testte er ook positief op Covid-19. Maar een week terug werd hij coronavrij verklaard en nam hij z’n intrek in WZC ’t Pandje waar hij overleed. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 22 mei in familiale kring. Online condoleren kan via https://www.snoeck-izegem.be.