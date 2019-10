Voormalig priester Georges Verhelst overleden Valentijn Dumoulein

08 oktober 2019

10u20 1 Izegem Op dinsdag 1 oktober is priester Georges Verhelst op 91-jarige leeftijd in Izegem overleden. Hij werd op 19 februari 1928 in Kachtem geboren en op 8 december 1954 in Dadizele tot priester gewijd.

Hij was achtereenvolgens leerkracht aan het Klein Seminarie in Roeselare (1955), directeur van het Sint-Stanislascollege in Poperinge (1973), godsdienstleerkracht in het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw ter Nieuwe Plant in Ieper (1974), diocesaan proost van Katholieke Studerende Jeugd in het Officieel Onderwijs (KSJ) en arrondissementeel proost voor Roeselare van de Middenstandsjeugd (1974), econoom in het Heilig -Hartcollege van Waregem (1975), rector bij de Broeders Maristen in Pittem (1985), vice-rector van de Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge (1988- en pastoor van de Sint-Martinusparochie in Oekene (1996). Hij kreeg in 2003 eervol ontslag als pastoor. De uitvaart vindt op dinsdag 8 oktober om 10.30 uur in de Sint-Jan De Doperkerk in Kachtem.