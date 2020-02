Voormalig Cercle-voetballer Raf Lapeire overleden Valentijn Dumoulein

20 februari 2020

20u00 0 Izegem Op donderdagochtend 20 februari is voormalig Cercle Brugge-voetballer Raf Lapeire (75) overleden. De Izegemnaar speelde tussen 1970 en 1975 voor de club.

Raf begon zijn carrière bij KFC Izegem en mocht in 1970 de oversteek naar Cercle maken. In dat seizoen speelde de club kampioen in tweede klasse. Hij werd toen met 13 doelpunten topschutter van de ploeg. De volgende seizoenen speelden ze in eerste klasse. Raf speelde in totaal 146 competitiewedstrijden. Daarin scoorde hij 32 keer In twaalf bekermatchen maakte hij zes goals. Door de carrière van Raf in Brugge zijn heel wat Izegemnaars de club – tot op vandaag – fervent blijven volgen. Raf was even geleden verhuisd van de Kortrijksestraat in Izegem naar een assistentieflat in Rumbeke.