Voorlopig geen gewoon bezoek in woonzorgcentrum De Plataan Valentijn Dumoulein

16 april 2020

14u55 7 Izegem Naar aanleiding van de nieuwe maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om één vaste bezoeker per inwoner van een woonzorgcentrum toe te laten, heeft de stad beslist om voorlopig geen bezoek in De Plataan toe te laten. Oppositiepartij STiP is alvast blij met die houding.

De kritiek op de federale beslissing om voortaan beperkt bezoek in woonzorgcentra toe te laten is wijdverspreid. Tot er concrete richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid zijn zal De Plataan dan ook nog geen bezoek toelaten. Dat blijft zo tot er meer duidelijkheid bestaat over de maatregelen die genomen moeten worden. De Plataan liet wel al van in het begin van de coronacrisis bezoek achter glas toe in een ‘babbelbox’, waardoor inwoners toch in contact konden staan met familieleden.

“Richtlijnen voor alle WZC’s”

Oppositiepartij STiP is alvast blij met dat standpunt. “We hopen echter wel dat er zo vlug mogelijk bezoek kan geregeld worden bij de bewoners, maar dan wel op een goede en vooral veilige manier voor alle partijen”, zegt raadslid Sybille Vandeputte. “Het zou goed zijn moest er vanuit het Izegems beleid een richtlijn zijn voor alle woonzorgcentra in Izegem. “