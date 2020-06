VMVS pakt via livestream uit met Vlaamse optredens in je huiskamer Valentijn Dumoulein

19 juni 2020

15u35 0 Izegem Ook artiestenbureau VMVS voelt de gevolgen van de coronacrisis, maar wil niet bij de pakken blijven zitten. Sinds kort is het gestart met Live Streaming Concept. Via internet streamen ze betaalde optredens van hun artiesten. “Zo kunnen we hen live in de huiskamer brengen”, zegt Jurne Verstraete.

“De fans kunnen op dat moment ook live chatten met hun favoriete artiest”, gaat Jurne verder. “Die krijgt dan op een groot scherm de reacties van zijn fans te zien. We nemen dit initiatief omdat onze Vlaamse artiesten momenteel nergens kunnen optreden en dus niets meer verdienen. Met ons platform kunnen we ze toch nog een vergoeding geven om te kunnen optreden. De vraag van het publiek en de fans is er zeker. Het eerste concert vond vorige week plaats. Onze artieste Leah Bien mocht de spits afbijten en het was een groot succes.”

Van het bedrag dat fans betalen gaat een deel naar de artiesten en naar werkingskosten, maar ook een stuk naar het goede doel Polly’s Ranch. Die organisatie zet zich in voor kinderen met een beperking en zorgt er voor dat ze op een pony kunnen leren rijden.

Wie wil kijken, surft naar www.livestreamingconcept.com. Na betaling ontvang je een mail, waarbij je automatisch naar de livestream wordt verwezen. Tien minuten voor de start van het concert volgt een herinneringsmail. Nu zaterdag is er comedy met Luc Caals, Jef De Smedt (Jan uit Familie), Jacky Lafon en Basiel. Later volgen er nog concerten van Fernando en Bobby Prins.