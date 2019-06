Vluchtende motorrijder speelt rijbewijs én Suzuki kwijt: 5 jaar rijverbod VHS

04 juni 2019

13u56 0 Izegem Jurgen T. mag van de politierechter in Kortrijk vijf jaar lang niet rijden. Ondanks tal van eerdere veroordelingen ging hij er twee jaar geleden opnieuw vandoor na een ongeval.

In zijn woonplaats Izegem botste Jurgen T. op 23 mei 2017 met zijn motorfiets achter op een stilstaande wagen die stond aan te schuiven in een kleine file. T. werd weggeslingerd, trok z’n motorfiets overeind en ging er vandoor. Een tijdje later kon de man worden geïdentificeerd. Toen hij werd uitgenodigd voor een verhoor bij de politie, daagde hij niet op. T. werd in het verleden al zeven keer veroordeeld, onder meer voor rijden onder invloed van alcohol en vluchtmisdrijf. De man kon dan ook op weinig respijt rekenen voor de inbreuken die hij twee jaar geleden beging. De rechter veroordeelde hem tot één jaar cel, 12.160 euro boete en een rijverbod van vijf jaar. Als T. op termijn ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het praktisch als het theoretisch rijexamen. Ook moet hij met goed gevolg medische en psychologische testen doorstaan.