Vlaamse Vasteplantenvereniging huldigt bestuursleden Valentijn Dumoulein

28 januari 2020

12u12 0 Izegem De Zuid-West-Vlaamse tak van de Vlaamse Vasteplantenvereniging (VVPV) heeft op zijn nieuwjaarsreceptie enkele trouwe bestuursleden gehuldigd.

Sinds 2014 organiseert de VVPV elke jaar een voordracht met drie eigen leden die elk hun tien favoriete planten voorstellen. Van elke plant worden enkele foto’s getoond in een PowerPointpresentatie, elk jaar gemaakt door Ria Ampe (derde van rechts op de foto). De moderator die telkens het geheel aaneen praat is Willy Feys (uiterst rechts op de foto). Alle aanwezige leden die de afgelopen jaren aan bod kwamen werden naar voor geroepen door Marnix Oosterlinck, regionaal voorzitter van VVPV en kregen een geschenk voor hun gewaardeerde bijdrage. Van links naar rechts staan op de foto Els De Roeve, Sofie Vanherle, Walter Stragier, Hendrik Debruyne, Willy Verhiest, Ria Ampe, Geert Vandenabeele en Willy Feys.

Blikvangers in het jaarprogramma: de VVPV-plantendag op zaterdagnamiddag 8 februari in De Leest, met twee bijzondere sprekers: om 14u start Steven De Bruycker van handelskwekerij Willaert over ‘Bladplanten’ en daarna rond 16u45 vervolgt tuinarchitect Tom De Witte (NL) over ‘Ontwerpen met vaste planten en bollen’. De inkom is gratis. Meer info op www.vvpv.be .