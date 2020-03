Vlaamse subsidies voor Sint-Rafaël en Heilig Hart Valentijn Dumoulein

13 maart 2020

16u08 0 Izegem Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGION) opnieuw in twee scholen in Izegem. Nadat Weyts eerder al investeerde in de Heilige Familie-school krijgen nu ook de basisscholen Sint-Rafaël en Heilig Hart samen tweehonderdduizend euro voor de aanpassing van hun sanitair.

Basisschool Sint-Rafaël in de Baronielaan krijgt 24.862,03 euro voor de renovatie en uitbreiding van de sanitaire blok. Daarnaast is er een toelage van 180.829,96 euro voor de Heilig Hartschool in de Roeselaarsestraat. Dit geld is voor het slopen van de sanitaire blok en de bouw van een nieuwe die voldoet aan de huidige voorwaarden. “Dit is opnieuw schitterend nieuws voor heel wat leerlingen en leerkrachten in onze stad, zij krijgen nu betere schoolgebouwen”, vindt fractieleider Hein Depoorter van N-VA Izegem.