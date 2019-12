Vlaamse subsidies voor fietsbeloningssysteem en verkeersplateau Valentijn Dumoulein

11 december 2019

17u44 8 Izegem Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent negen gemeentes, waaronder Izegem en Meulebeke, een subsidie toe om schoolomgevingen veiliger te maken.

In Izegem gaat het om een subsidie van 51.000 euro. “Die zal deels gebruikt worden voor de invoering van het fietsbeloningssysteem Buck-E”, vertelt mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA). “Daarmee belonen we kinderen die met de fiets naar school komen. Ze krijgen een chip op hun fiets en die wordt geregistreerd als ze de school binnen rijden. Zo kunnen ze punten sparen om in september korting op de jaarlijkse kermis te krijgen. Een ander deel van het geld gaat naar veilige wegmarkeringen in alle schoolomgevingen. Beide projecten samen kosten 103.370 euro. De invoering van het systeem liep wat vertraging op en zal na de kerstvakantie in de Izegemse basisscholen in voege treden.

Voor Meulebeke voorziet het kabinet Peeters 25.000 euro voor de aanleg van een verkeersplateau in de buurt van de Marialoopschool. Het project kost daar 83.000 euro.