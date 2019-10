Vlaamse regering investeert 245 miljoen euro extra in West-Vlaamse gemeenten Valentijn Dumoulein

01 oktober 2019

13u31 0 Izegem De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen 245 miljoen euro extra om te investeren in hun gemeente. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. Dat maakt Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) vandaag bekend.

De Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven, zodat ze de komende jaren sterk kunnen investeren. “Dat komt niet alleen de inwoners van de gemeenten ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Bert Maertens. “Elke West-Vlaamse gemeente gaat er door deze extra financiering stevig op vooruit. Ik roep daarom alle gemeentebesturen op te investeren in zaken die de gemeenten echt beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bossen en groene ruimte. Investeren in meer personeel of de eigen werking kan geen optie zijn.”

Bijdrage

Vlaanderen neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ over. Voor de West-Vlaamse gemeenten levert dit 158 miljoen euro op. De pensioenen van de statutaire ambtenaren worden in principe betaald door de bijdragen op de lonen van de nog werkende statutairen. Dat zijn er echter steeds minder, waardoor de bijdragen meestal niet voldoende zijn om de pensioenfactuur te dekken. Daarom betalen de meeste gemeenten een responsabiliseringsbijdrage aan de federale overheid.

Open ruimte

Bovenop de overname van de helft van de responsabiliseringsbijdrage komt er nog een pak extra geld naar de gemeenten omwille van de open ruimte die ze bezitten en moeten onderhouden. “Zeker in West-Vlaanderen, met talrijke plattelandsgemeenten met veel landbouwgebied en open ruimte, passeren veel gemeenten daardoor nog eens langs de kassa. Het is nu aan de gemeentebesturen om te beslissen waar ze het extra geld aan besteden. Ik reken op een pak meer investeringen die de inwoners echt ten goede komen”, besluit Maertens.

De bijkomende financiering gebeurt bovenop het gemeentefonds, dat ook deze regeerperiode 3,5 procent blijft groeien.