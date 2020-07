Vlaamse overheid maakt geld vrij voor herstelwerken aan Centrumbrug Valentijn Dumoulein

14 juli 2020

10u19 3 Izegem De Vlaamse overheid maakt dit jaar honderdduizend euro vrij voor herstelwerken aan de Centrumbrug in Izegem. Uit de laatste inspectie in april blijkt dat de brug over het kanaal Roeselare-Leie zich in een matige toestand bevindt en gebreken vertoont.

Uit de inspectieverslagen blijkt dat ook aan de Emelgembrug binnen de komende zes jaar werken nodig zijn. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Verzakkingen

De afgelopen twee jaar zijn tijdens inspecties van de Centrumbrug verschillende verzakkingen in het wegdek vastgesteld aan de voegovergangen. “Die werden plaatselijk hersteld, maar een grondige aanpak van de voegovergangen blijft nodig. De Vlaamse Waterweg voorziet daarvoor in haar onderhoudsprogramma van dit jaar honderdduizend euro. Daarnaast heeft de brug vermoedelijk ook chlorideschade en zijn er betonherstellingen nodig. Ook de waterdichting van de brugdekplaat moet worden aangepakt”, weet Maertens.

Ook het tweede deel van de Centrumbrug, het viaduct over de spoorweg, vertoont enkele gebreken. De leuning moet hersteld worden en ook aanpassingen aan het beton en de voegen dringen zich op. Verder moeten de waterslikkers vrijgemaakt worden en moet de waterdichtheid van de greppel worden opgevolgd.

Emelgembrug

Bij de brug in Emelgem moeten dan weer de verlichting, het beton en het verzakt voetpad van het landhoofd hersteld worden. Ook verbeterwerken aan de vochtdoorsijpeling aan de voegen en aan de dekstenen dringen zich op. Ten slotte moet ook de stalen plaat van de oplegging vervangen worden.

“Vandaag is echter nog niet duidelijk wanneer deze werken kunnen uitgevoerd worden. Eens het investeringsprogramma 2021-2024 klaar is, zal blijken welke prioriteit aan deze werken wordt gegeven. Ik volg dit zeker verder op in het Vlaams parlement”, besluit burgemeester Maertens.