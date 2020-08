Vlaamse overheid koopt Blauwhuispark: “Nu inzetten op verfraaiing van domein” Minister Zuhal Demir bekrachtigt deal met rondleiding in groene long Valentijn Dumoulein

25 augustus 2020

13u56 3 Izegem Het Agentschap Natuur & Bos is officieel de nieuwe eigenaar van het park bij kasteel Blauwhuis. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bekrachtigde de deal dinsdagvoormiddag met een rondleiding in de groene long van tien hectare. Het agentschap zal nu instaan voor de verdere verfraaiing van het domein. Het kasteel zelf, eigendom van projectontwikkelaar Urbes, krijgt een invulling als mental fitness-centrum.

Even terug naar 2015: het kasteel en bijhorend domein kwamen te koop. De stad overwoog even een eigen invulling aan het kasteel te geven, stootte op een te hoog kostenplaatje, maar vond in Urbes uiteindelijk een privé-investeerder. Met de vorige eigenaars, de familie Gillès de Pélichy, sloot de stad een tijdelijke samenwerkingsovereenkomst om het park voor een symbolische euro te verkrijgen. Daardoor is het domein sinds april 2017 voor iedereen toegankelijk. “Toen al hadden we een afspraak met het Agentschap Natuur & Bos dat zijn op langere termijn de nieuwe eigenaar zouden worden en dat historische moment is nu aangebroken”, glundert burgemeester Bert Maertens (N-VA). “In de praktijk konden inwoners hier al wandelen, maar concreet betekent deze definitieve aankoop dat er nu verder werk kan gemaakt worden van de verfraaiing van het park. Een van de zaken die daaruit zal voortvloeien is dat een stukje park achteraan het domein dat nu nog niet toegankelijk is, dat op termijn wel zal zijn. We zouden daar graag een nieuwe wandellus creëren.”

Vleermuizensoorten

Dat het Blauwhuispark een bijzondere natuurwaarde heeft, lokte bij ANB grote interesse uit om het domein te kopen. Het legde daar 600.000 euro voor op tafel. “Het is de uitvalsbasis van enkele zeldzame vleermuizensoorten en er zit ook een reigerkolonie”, zegt boswachter Mathieu Foré. “Dat gekoppeld aan de grote nood aan bos en Groen dichtbij woonkernen betekent dat we hier zeker wilden in investeren. De komende tijd gaan we extra werken uitvoeren om het park op te knappen, zoals het ontslibben van de walgracht en het op orde zetten van de flora.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kwam persoonlijk een kijkje nemen en nam ook tijd om het Gulden Boek van de stad te ondertekenen. Ze kreeg een rondleiding op het domein door het stadsbestuur en Jan Romel van Urbes. “Zeker na de recente lockdown was de vraag naar meer groen in de nabije omgeving zeer groot”, zegt ze. “Omdat niet iedereen de luxe heeft om dichtbij in de natuur te kunnen ontsnappen moeten en zullen bijkomende aankopen zoals deze navolging krijgen in de rest van Vlaanderen. Het Blauwhuispark is een paradijs voor de biodiversiteit en we gaan hier verder in investeren.”

De stad zorgt, in ruil voor de openstelling voor het publiek, voor het onderhoud van de grasstroken. Volgend jaar wil ze ook werk maken van de inrichting van een speelbos aan de voorkant van het domein.

Mental fitness

Dinsdag raakte ook de verdere invulling van het kasteel bekend. “We zouden er graag een mental fitness in onder brengen”, vertelt Jan Romel. “Mensen worden zich steeds bewuster van hun zintuigen en willen terug naar de basis. We willen daar met zo’n centrum op inpikken.” Eerder raakte al bekend dat het gebouw ook onderdak biedt aan een restaurant, feestzaal en kantoren. In de orangerie net buiten het kasteel komt een brasserie.