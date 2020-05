Vlaamse overheid erkent E17-ziekenhuisnetwerk Valentijn Dumoulein

12 mei 2020

16u51 2 Izegem De Vlaamse overheid erkent het E17-ziekenhuisnetwerk als regionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. De zeven partners van het E17-ziekenhuisnetwerk zijn verheugd dat hun jarenlange samenwerking verder geofficialiseerd wordt.

“Na de totstandkoming van het netwerk in 2015 kreeg de structuur gaandeweg verder vorm met de aanstelling van onze onafhankelijke voorzitter Eric Van Zele en de opstart van verschillende comités en werkgroepen”, vertelt Ann Herman van de Sint-Jozefskliniek uit Izegem, die samen met zes andere ziekenhuizen het netwerk vormt. “In 2019 gingen we over tot de oprichting van de vzw

E17-ziekenhuisnetwerk. Kenmerkend zijn onze professionele bestuurscultuur, heldere afspraken en concrete realisaties”, aldus Herman. “Samen werken we rond de noden en de beleving van de patiënt, het waarborgen van zorg dicht bij de patiënt én toegang tot topklinische zorg. Telkens met focus op kwaliteit, welzijn van de medewerkers en artsen, innovatie en efficiëntie.”

De andere ziekenhuizen die van het netwerk deel uitmaken zijn het AZ Glorieux in Ronse, AZ Groeninge in Kortrijk, AZ Maria Middelares in Gent, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem, AZ Sint-Elisabeth in Zottegem en het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze.