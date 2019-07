Vlaamse feestdag met Izegemse proevertjes en meezingspektakel Valentijn Dumoulein

02 juli 2019

13u48

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Izegem Het 11 juli-comité heeft in aanloop naar de Vlaamse feestdag een goedgevuld feestprogramma klaar. Dat begint al op 3 juli met een pop-upzangcafé en eindigt op 12 juli met het eigenlijke feest op de Grote Markt.

- Woensdag 3 juli: om 20 uur is er een pop-upzangcafé op het binnenplein van het stadhuis. Met begeleiders Robrecht Vanhuyse en meester Jef. Vrije toegang.

- Zaterdag 6 juli: om 14 uur is er het 27ste interclub-kampioenschap manillen in ’t Sok in Kachtem. Inschrijven via kim.decoster@izegem.be of 051/33.73.37. Vijf euro per ploeg.

- Zondag 7 juli: om 10.30 uur is er een eucharistieviering opgeluisterd door de Kerels in de Sint-Tillokerk. Organisatie: Davidsfonds.

- Maandag 8 juli: om 19 uur is er een avond vol met Izegemse proevertjes op kasteel Wallemote. Je proeft er lokale delicatessen van plaatselijke handelaars. Een degustatie met tien hapjes. Tien euro per persoon. Inschrijven via izegemseproevertjes@gmail.com.

- Donderdag 11 juli: tussen 9 en 10 uur is er een vinkenzetting aan het parcours De Liester in de Meulebeekstraat, met inschrijving in café De Nieuwe Wijk.

- Donderdag 11 juli: om 14 uur is er in de Perelaer in Emelgem een petanquetornooi.

- Donderdag 11 juli: om 20 uur is er in zaal Meilief de officiële plechtigheid rond de Vlaamse feestdag, met spreker Wim Vanseveren van De Buren. Muzikale omlijsting door Emile Merdin (Art’Iz).

- Op vrijdag 12 juli is er het eigenlijke feest. Een dagje later dan de feestdag om niet in conflict te komen met het concert voor Dulle Dunderdagen en omdat er op vrijdag meer volk zich vrij kan maken. Vanaf 14 uur is er uitgebreide kinderanimatie op de Grote Markt, met oa. springkastelen, een klim- en klimtoren, schminkstand en slingermolen. Vanaf 19.30 uur is er meezingspektakel Vlaanderen Zingt, met een optreden van Wim Ley en zijn band. In het tweede deel zingt iedereen samen met hen Nederlandstalige en Engelse klassiekers. Begeleiding gebeurt door studentenclub De Pekkers.