Vlaams Belang pleit voor verbod op lachgas Valentijn Dumoulein

23 januari 2020

10u29 0 Izegem Vlaams Belang wil een verbod op lachgas in het Izegemse politiereglement laten opnemen. “Het gebruik van dit roesmiddel is gevaarlijk”, meent raadslid Nathalie Dewulf.

“Steden als Kortrijk en Roeselare namen reeds maatregelen en zo ver zitten wij daar niet van. Naast een verbod pleit ik ook voor een gecoördineerde aanpak met de politiezone RIHO. Zeker in een stad met zoveel scholen, jeugdbewegingen en sportclubs is het raadzaam dat we alert zijn.” Burgemeester Bert Maertens (N-VA) gaat voorlopig niet op die vraag in. “Navraag bij de politie leerde dat er op vandaag geen problematiek met lachgas in de stad is”, zegt hij. “Momenteel is er dus geen aanleiding dit in het politiereglement op te nemen. We vragen de politie wel dit te blijven opvolgen en evalueren. Moest dit straks toch een probleem zijn, dan gaan we uiteraard de nodige stappen nemen.”