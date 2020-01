Vlaams Belang ongerust over aanvraag hogere lozingsnorm kobalt bij Cargill Valentijn Dumoulein

08u36 0 Izegem Het bedrijf Cargill, dat in Izegem plantaardige olie voor de voedings- en landbouwsector produceert, heeft een aanvraag ingediend om de kobaltnorm die het via zijn afvalwater in het kanaal loost te verhogen. Oppositiepartij Vlaams Belang is ongerust: “Kobalt staat bekend als een stof die kankerverwekkend kan zijn. In hoeverre is dit veilig voor de bevolking?”, aldus Giel Seynaeve.

Kobalt is een zilverkleurig metaal dat zowel in de lucht, water, bodem of levende organismen voorkomt. Het komt voor in verse groenten en vlees. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 8 microgram. Pas bij een dagelijkse inname tussen 25 en 50 milligram is kobalt matig giftig en wellicht kankerverwekkend. “De Vlaamse Milieumaatschappij hanteert nu nog een lozingsnorm van 0,5 microgram per liter voor kobalt in waterig milieu”, zegt Giel Seynaeve (Vlaams Belang). “Cargill vraagt een uitbreiding tot 1 microgram per liter voor de Zuidkaai en zelfs tot 2,1 microgram per liter voor de Zuidkaai. Klopt dit en in hoeverre is dit veilig?”

Advies van stad

Uit de aanvraag blijkt dat het om een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden met betrekking tot de lozingsnormen gaat. Cargill wenst een norm toe te voegen voor het gehalte aan kobalt dat in het afvalwater afkomstig is van zijn waterzuiveringsinstallatie. Het is de provinciale deputatie die over de aanvraag beslist. De stad mag wel een advies geven, maar dat is niet bindend. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 8 februari.

Gevraagd naar een reactie, antwoordt Cargill dat het om normen gaat die als aanvaardbaar binnen de sector worden beschouwd. “Zelfs binnen de voedingssector, zeker omdat de overheid kobalt niet als een “prioritaire gevaarlijke stof” definieert”, vertelt woordvoerster Karen Verstappen. “Bij Cargill begrijpen we dat de bescherming van het milieu cruciaal is en hebben we deze normen voorgesteld na zorgvuldige wetenschappelijke analyse in samenwerking met een milieuadviesbureau. De milieu-autoriteit zal de finale beslissing nemen, die we natuurlijk zullen respecteren.”