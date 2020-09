Vlaams Belang laat automobilisten in Izegem toeteren tegen Vivaldi-coalitie Valentijn Dumoulein

23 september 2020

17u50 3 Izegem De Izegemse Vlaams Belang-afdeling heeft woensdag in de avondspits een protesactie gevoerd tegen de Vivaldi-coalitie. Door middel van een spandoek riep ze chauffeurs op om te claxonneren tegen die regeringsvorming.



Volgens Vlaams Belang Volksvertegenwoordiger Nathalie Dewulf, partijvoorzitter Rik Baert en fractieleider Giel Seynaeve is het duidelijk: “Ook Izegem moet niets weten van de Vivaldi-coalitie.” “Dat onze oproep zoveel navolging kreeg door deze vele tientallen automobilisten bewijst wat we al langer wisten: Vlaanderen, maar ook Izegem, moet niks weten van deze coalitie. Op 26 mei 2019 koos de Vlaming een radicaal ander beleid. De kiezer stemde overtuigend voor een rechtse en Vlaamse afslag. Met deze Vivaldi-monstercoalitie krijgen we echter exact het omgekeerde. Een door de Franstaligen en links gedomineerde regering die zelfs geen Vlaamse meerderheid heeft. Waarom gaan we in feite nog stemmen?”

De actie aan de rotonde kadert in een grotere, nationale campagne van het Vlaams Belang tegen de Vivaldi-plannen. De campagne van het Vlaams Belang moet culmineren in een grote climax op zondag 27 september. Dan plannen de nationalisten een grote protestrit naar Brussel.