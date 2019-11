Vlaams Belang klaagt vandalisme op kerkhof aan Valentijn Dumoulein

21 november 2019

11u19 0 Izegem Volgens Vlaams Belang-gemeenteraadslid Giel Seynaeve zijn er de laatste tijd opnieuw veel gevallen van vandalisme en diefstal op de izegemse begraafplaatsen.

“Ik ben regelmatig aangesproken door mensen die vaststelden dat het bloemstuk van het graf van hun geliefde was verdwenen”, zegt hij. “Kan de stad geen verhoogde controles invoeren of desnoods via camera’s dit verwerpelijke gedrag proberen te vermijden?” Burgemeester Bert Maertens (N-VA) zegt dat overal camera’s plaatsen geen optie is. “We kunnen onmogelijke elke hoek van onze begraafplaatsen in beeld brengen”, zegt hij. “Ook elke dag agenten inschakelen om de kerkhoven te bewaken is helaas onmogelijk. We moeten hopen op een goede mentaliteit van de mensen. Het is erg dat dit niet kan.”