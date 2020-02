Vlaams Belang hekelt verkoop cannabis-producten in nachtwinkel Valentijn Dumoulein

07 februari 2020

13u07 0 Izegem Vlaams Belang merkte onlangs op dat de nachtwinkel in de Baron de Pélichystraat CBD-producten in een mandje op de toog verkocht. Ondertussen is er aangifte bij de politie gedaan.

De stad keurde vorig jaar al een reglement goed dat zogenaamde cannabiswinkels in Izegem aan strikte voorwaarden moeten voldoen. CBD-producten mogen niet in de buurt van scholen of de uitgaansbuurt verkocht worden. CBD is één van de hoofdbestanddelen van cannabis, maar niet de stof waar je high van wordt. De THC-waarde erin is dan ook bijzonder laag. “Ik werd op de hoogte gebracht dat er cannabisproducten worden verkocht in die bewuste nachtwinkel”, zegt Vlaams Belang-gemeenteraadslid Nathalie Dewulf. “Deze winkel ligt op 900 meter van ons College, op iets meer dan 500 meter van Instituut de Pélichy en op 100 meter van De Stadsparel, dus duidelijk binnen de perimeter. We vragen de stad actie te ondernemen.” Burgemeester Bert Maertens bevestigde dat, maar hekelde dat de partij wachtte op de gemeenteraard tot die het probleem signaleerde. Carl Vyncke van de politiezone RIHO bevestigt ondertussen dat er aangifte is gedaan. Het parket kon nog geen verder info over de opvolging verstrekken.