Vlaams Belang hekelt hogere kostprijs voor sociale tolken Valentijn Dumoulein

26 februari 2020

16u17 0 Izegem Het inzetten van sociale tolken bij dienstverlening in het stadhuis wordt duurder. De kostprijs per uur voor de tolken vertalers stijgt van 24 naar 48 euro en ook de verplaatsingskosten worden duurder. Dat is niet naar de zin van Vlaams Belang, die vreest dat de verhoging vooral de modale Izegemnaar geld zal kosten.

“De stad kiest er voor om de immigratiefactuur voor de Izegemse belastingsbetaler nog maar eens te verhogen”, foetert raadslid Rik Baert. “Waarom worden die kosten niet verhaald op de nieuwkomers? Zij hebben duizenden euro’s aan mensensmokkelaars betaald en 12 euro om iemand een kwartiertje te laten tolken lukt blijkbaar niet. Een erkend asielzoeker krijgt maandelijks toch een leefloon, aangevuld met diverse financiële tegemoetkomingen?”

Integratieschepen Lothar Feys (N-VA): “We zijn er ons van bewust dat we die kost dragen, maar dat is ook onze plicht als we van Izegem een warme en sociale stad willen maken. Er is ook nog zoiets als de informele tolk, die een vrijwilligersvergoeding van vijf euro per beurt krijgt, dus dat kan soms ook de kosten drukken.”

Justine Hollevoet (sp.a) deed nog een oproep naar de stad om anderstaligen aan het loket van het stadhuis toch in hun contacttaal te helpen. “Nu hangt dat nog te veel af van wie er aan die balie zit. Mensen zouden beter hun principes aan de kant zetten en elkaar helpen. Sommigen hebben al een helse tocht achter de rug eens ze hier zijn en dan rijzen er nog taalproblemen aan het loket. Iets wat ze op dat moment best kunnen missen.”