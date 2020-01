Vlaams Belang geeft cheque van 1.000 euro aan voedselbank de Stamper Valentijn Dumoulein

03 januari 2020

14u04 0 Izegem De Izegemse afdeling van Vlaams Belang heeft een cheque van duizend euro, de opbrengst van haar jaarlijks hutsepotfestijn, aan de lokale voedselbank vzw De Stamper geschonken.

Net voor het nieuwe jaar en buiten de drukte van De Warmste Week, overhandigde Vlaams Belang aan de voorzitter van De Stamper Paul Dewulf een cheque van duizend euro. Dit gebeurde in aanwezigheid van de lokale mandatarissen Rik Baert en Giel Seynaeve, provincieraadslid Filip Buyse, federaal Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Nathalie Dewulf en Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin. Na de overhandiging van de cheque kregen de mandatarissen van Paul Dewulf een rondleiding en een uiteenzetting over de werking en de toekomstplannen van De Stamper.

“Mijn respect voor het engagement van Paul Dewulf, zijn medewerkster en de vrijwilligers is alleen maar gegroeid. Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze lokale mandatarissen hem zullen steunen bij het realiseren van de toekomstplannen van De Stamper. Wat mij vooral heeft aangegrepen is zijn diepmenselijk verhaal en de passie waarmee hij spreekt over dit project. Dat het vooral alleenstaande mama’s met kinderen en met een onvoorstelbaar beperkt budget zijn die langskomen, maakt het des te pijnlijker. We kunnen helaas niet anders dan vaststellen dat er heel wat verdoken armoede is, ook in Izegem. Als voorzitter van de Commissie Welzijn in het Vlaams parlement zal ik er dan ook alles aan doen om de aangekondigde besparingen in de Welzijnssector en in het bijzonder in de Armoedebestrijding waar het kan zoveel mogelijk terug te draaien”, zegt Sintobin.